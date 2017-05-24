Управление мусульман Кавказа дало фетву в связи с началом месяца Рамазан

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В этом году месяц Рамазан начнется 27 мая по григорианскому календарю.

Как сообщает Report, Управление мусульман Кавказа (УМК) дало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Первая ночь Предопределения месяца Рамазан придется на 13 июня.

В связи с началом Рамазана Научно-религиозный совет и Совет газиев УМК заявляет, что согласно нынешним подсчетам Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, месяц Рамазан начнется 27 мая по григорианскому календарю, с момента, когда будет замечена Луна.

Как и в предыдущие годы, и в этом году УМК совместно с Шемахинской астрофизической обсерваторией НАНА составили специальный календарь, устанавливающий начало месяца Рамазан, время намаза, ежедневные молитвы священного месяца и даты праздничных дней.

Использование религиозными деятелями и верующими полученных от других источников календарей недопустимо.

Совет газиев рекомендует религиозным деятелям в дни Рамазана читать молитвы за упокой души не только считающихся в нашей религии священными лиц, но и за шехидов, отдавших жизнь за Родину.

В этот священный месяц также будут прочитаны молитвы за упокой души общенационального лидера Гейдара Алиева и здравие президента Ильхама Алиева, который проводит большую работу на пути укрепления нашей государственности и во благо нашего народа.