Уполномоченный представитель председателя УМК: Просто голодать - не означает держать пост!

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Просто голодать - не означает держать пост! В месяц Рамазан также важно сторониться от совершения неугодных Аллаху деяний". Об этом Report заявил уполномоченный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Шахин Гасанли.

Он отметил, что последняя небесная книга Аллаха - Коран был ниспослан именно в месяце Рамазан: "Поэтому Рамазан считается почитаемым месяцем. Всевышний предписал держать пост в Рамазан, чтобы выделить этот месяц".

Ш. Гасанли подчеркнул, что основной философией поста является богобоязненность.

Он также добавил, что польза поста для человека бесценна: "Всевышний Аллах сказал "Пост соблюдается ради Меня и Я воздам за него". В жаркие летние дни держать пост еще труднее и награда за это очень высокая. При соблюдении поста человек как бы разделяет горе других, богатые узнают о положении бедных, люди разных сословий вместе открывают ифтар".

Ш. Гасанли также затронул вопрос о лицах, по какой-либо причине не имеющих возможность держать пост. Религиозный деятель подчеркнул, что врачи не разрешают некоторым больным держать пост: "Есть такие больные, у которых при соблюдении поста могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, не рекомендуется держать пост и физическим слабым людям, пожилым людям, беременным и кормящим грудью женщинам".