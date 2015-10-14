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    ​УМК выдало компенсацию семьям паломников, скончавшихся во время Хаджа

    Компенсация выдана в порядке, предусмотренном в контракте, заключенном между УМК и паломниками

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа выдало семьям скончавшихся во время Хаджа азербайджанских паломников компенсацию в размере 6 тыс. манатов.

    Об этом в ответ на запрос Report заявила руководитель пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашева.

    По ее словам, компенсация выдана в порядке, предусмотренном в контракте, заключенном между УМК и паломниками.

    Напомним, что во время Хаджа скончались трое паломников - Фахраддин Зейналов (60 лет), Кеклик Асланова (57 лет) и Азизага Ширинов (79 лет). 

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