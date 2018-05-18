УМК внесло ясность в вопрос, связанный с календарем на месяц Рамазан

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление по поводу календаря на месяц Рамазан.

Как сообщили Report в управлении, в календаре, утвержденном Советом казиев, время имсака указано не за 15, а за 5 минут до утреннего азана.

В связи с этим в Управление мусульман Кавказа поступают многочисленные обращения от граждан: "Решение о назначении имсака за 5 минут до утреннего намаза было принято с учетом мнений ученых обеих течений. Доводим до внимания наших соблюдающих пост братьев и сестер, что назначение времени имсака немного раньше утреннего намаза служит тому, чтобы соблюдающие пост люди своевременно завершили сухур и могли быть готовы к намазу. Основная цель внесения изменений в календарь месяца Рамазан в этом году заключается в создании комфорта для постящихся лиц".