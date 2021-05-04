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УМК: В этом году джамаат-намаз на праздник Рамазан также не будет совершен

УМК: В этом году джамаат-намаз на праздник Рамазан также не будет совершен Люди должны быть терпеливыми, ведь сам по себе месяц Рамазан – показатель терпения
Религия
4 мая 2021 г. 10:28
УМК: В этом году джамаат-намаз на праздник Рамазан также не будет совершен
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"Из-за пандемии коронавируса в Азербайджане закрыты мечети, по этой причине и в этом году джамаат-намаз (коллективный намаз) на праздник Рамазан не будет совершен".

Об этом Report заявил полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по Ичери шехер Гаджи Сурхай.

Представитель УМК отметил, что, как и в прошлом году, в текущем году праздничный намаз будет транслироваться онлайн из мечетей:

"Религиозные деятели будут читать проповеди. В последний день Рамазана наступает время одного из важных деяний оруджа – закят аль-фитр. Рекомендуется откладывать закят аль-фитр в размере 5-10 манатов с человека. Фитр - это верность души, и для каждого члена семьи имущего мусульманина важно откладывать закят аль-фитр, отдавать его неимущим, нуждающимся семьям.

Наши граждане также отложат закят аль-фитр и будут молиться Аллаху. Люди могут совершить праздничный намаз дома со своими семьями. Я надеюсь, что в будущем году такой проблемы не будет. Люди должны быть терпеливыми, ведь сам по себе месяц Рамазан – показатель терпения".

Ид-аль-фитр – праздник Рамазан будет отмечаться в 1 день месяца шавваль – 13 мая в зависимости от видимости на горизонте серпа новой луны на территории страны. Соответствующим решением Кабинета министров в связи с праздником 9-15 мая являются нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке QMİ: Bu il də Ramazan bayramında camaat namazı qılınmayacaq

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