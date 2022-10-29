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УМК требует опровержения заявления министра иностранных дел Ирана

УМК требует опровержения заявления министра иностранных дел Ирана Управление мусульман Кавказа (УМК) решительно осуждает и требует опровержения заявления министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира-Абдуллахиана, сделанного им на церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Кафане.
Религия
29 октября 2022 г. 11:57
УМК требует опровержения заявления министра иностранных дел Ирана

Управление мусульман Кавказа (УМК) решительно осуждает и требует опровержения заявления министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира-Абдуллахиана, сделанного им на церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Кафане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении УМК, распространенном в связи с недавними угрозами Ирана в отношении Азербайджана.

Отмечается, что опровержение от официального представителя Ирана необходимо для сохранения отношений между соседними государствами и предотвращения разрыва связей во всех сферах, в том числе в религиозно-духовной плоскости: "Это красная линия для нас. Верующие мусульмане Азербайджана, независимо от мазхаба, всегда привержены нашей государственности и полны решимости защищать интересы государства, суверенитет нашей страны. В 44-дневной Отечественной войне азербайджанский народ, объединившись вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, продемонстрировал всему миру редкий пример мобилизации и может повторить это. Верующие Азербайджана всегда поддерживают главу нашего государства".

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