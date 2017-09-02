УМК: Состояние здоровья совершающих Хадж азербайджанских паломников нормальное

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Состояние азербайджанских паломников, совершающих Хадж, нормальное, серьезных проблем со здоровьем нет".

Об этом сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В управлении отметили, что наличие большого количества людей и погода отрицательно влияют на состояние некоторых паломников, у них наблюдается слабость: "Но после вмешательства врачей, состояние нормализуется. Наблюдающаяся каждый год сильная эпидемия гриппа среди паломников в этом году не проявила себя".