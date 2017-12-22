УМК снизило цену на Умру на 500 долларов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Спустя два месяца после паломничества Хадж начинается совершение малого Хаджа (Умра). С ноября по сей день две группы из Азербайджана совершили Умру".

Об этом Report сообщил ведущий специалист отдела по внешним связям Управления мусульман Кавказа Бахтияр Наджафов.

Он отметил, что сумма, необходимая для совершения Умры, снижена: "Цена уменьшилась. Например, в прошлом году для совершения Умры требовалось больше 2 тыс. долларов. Сейчас цена в зависимости от отеля варьирует между 1500 и 2300 долларов. Цена уменьшилась более чем на 500 долларов".

Представитель УМК напомнил, что совершение Умры занимает 9 дней, она завершается после трехдневного пребывания в Медине и 5-дневного посещения Мекки: "УМК отправляет в паломничество граждан Азербайджана и имеющих право проживания в Азербайджане лиц".