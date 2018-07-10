УМК: Религиозный радикализм - психическая болезнь

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "После создания Управления мусульман Кавказа, как минимум в период независимости в составе этого управления не было создано ни одной радикальной группы или течения. Я не буду утверждать, что в Азербайджане нет подобных течений исламского направления, но я отрицаю их создание именно в структуре, общинах УМК".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Организация и значимость совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом" сказал руководитель аппарата УМК Симран Гасанов.

Он подчеркнул, что Ислам никак не связан с радикализмом:

"В целом, все небесные религии основываются на концепции терпения и сдержанности. При исследовании сути религиозного радикализма приходишь к выводу, что это является психическим заболеванием".

С.Гасанов отметил, что в последние годы в Азербайджане осуществлено много мер для предотвращения религиозного радикализма.