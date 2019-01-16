УМК распространило заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа распространило заявление в связи с годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщили Report в управлении, в заявлении говорится:

"Мы в преддверии 29-й годовщины ужасного преступления против азербайджанского народа – трагедии Кровавого января, оставившей в нашей памяти глубокую, неизгладимую грусть. В то же время, это наша национальная гордость и школа героизма. Даже века не способны стереть из нашей памяти добрую память о наших шехидах, это наша гражданская гордость, и мы вечно будем носить ее в сердцах. Неиссякаемо, вечно уважение нашего народа к павшим жертвами за восстановление азербайджанской государственности, достигших вершины шехидства.

Управление мусульман Кавказа выражает глубокие соболезнования всем семьям шехидов 20 января, а также шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и национальную независимость Азербайджана. Шехидство – наивысшая степень борьбы за религию, патриотизм, веру и деяния, потому что шехиды с отвагой, самоотверженностью проходят ниспосланные Всевышним испытания.

Являясь религиозным центром, мы считаем важным, чтобы 20 января во всех мечетях и на религиозных мероприятиях был зачитан текст этого заявления, прочтены проповеди о реалиях Карабаха, 20 января, почтена память наших шехидов аятами из Корана, молитвами.

Да упокоит Всевышний души шехидов, о которых в Священном Коране говорится, что они бессмертны, и уготовано им место в раю! Аллах рехмет элесин!".