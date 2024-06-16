УМК провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы

Управление мусульман Кавказа (УМК) провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы.

Управление мусульман Кавказа (УМК) провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает местное бюро Report , в рамках акции руководство и члены представительства УМК в Грузии посетили малообеспеченные семьи, поинтересовались их проблемами.

В рамках акции было забито семь голов крупного рогатого скота, жертвенное мясо было роздано сотням семей из Тбилиси, Рустави, Марнеули, Гардабани, Болниси, Лагодехи и Дманиси.

Представитель УМК в Грузии Мухаммед Шамилов рассказал, что посещать на праздниках малообеспеченные, нуждающиеся семьи, интересоваться их проблемами и оказывать им различную помощь стало доброй традицией.