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УМК провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы

УМК провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы Управление мусульман Кавказа (УМК) провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы.
Религия
16 июня 2024 г. 14:34
УМК провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы

Управление мусульман Кавказа (УМК) провело в Грузии благотворительную акцию по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает местное бюро Report, в рамках акции руководство и члены представительства УМК в Грузии посетили малообеспеченные семьи, поинтересовались их проблемами.

В рамках акции было забито семь голов крупного рогатого скота, жертвенное мясо было роздано сотням семей из Тбилиси, Рустави, Марнеули, Гардабани, Болниси, Лагодехи и Дманиси.

Представитель УМК в Грузии Мухаммед Шамилов рассказал, что посещать на праздниках малообеспеченные, нуждающиеся семьи, интересоваться их проблемами и оказывать им различную помощь стало доброй традицией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQMİ Qurban bayramı münasibətilə Gürcüstanda xeyriyyə aksiyası keçirib

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