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    УМК прокомментировало рост цен на совершение Хаджа

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа обнародовало причины повышения цен в этом году на совершение Хаджа паломниками из Азербайджана.

    Как сообщил Report ответственный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев, основная причина связана с повышением цен в Саудовской Аравии, в том числе повышением цены на топливо: "Это не обошлось без влияния на цены на поезду в Хадж. В прошлом году были арендованы дома Хадж, это не отели. В этом году забронированы места в отеле на 1000 человек”.

    Напомним, что отдел Хаджа УМК работает беспрерывно с 09.00 до 18.00.

    Цена на Хадж установлена в размере 4150 долларов. В этом году квота Азербайджана для совершения паломничества возросла до 1200. Если обращения возрастут, квота может быть увеличена до 2000.

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