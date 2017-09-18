УМК прокомментировало информацию о том, что сын Аллахшукюра Пашазаде навсегда покинул страну

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Мы как пресс-служба Управления мусульман Кавказа заявляем, что информация связанная с председателем УМК, распространенная в последние дни, - это провокация, которая имеет клеветнический характер, носит цель бросить тень на личность председателя и его деятельность в качестве шейх-уль-ислама".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что управление категорически осуждает целенаправленную кампанию очернения, направленную на понижение значимости широкомасштабной деятельности управления, влиятельных международных мероприятий, реализуемых за границей, проектов осуществляемых внутри страны, с целью дискредитировать достижения управления в плоскости межрелигиозного диалога в мирном и справедливом урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: "Не исключая того, что поток дезинформации против религиозного лидера Азербайджана организован армянскими спецслужбами, мы сожалеем о том, что такая провокация, лживая информация широко освящена в азербайджанских СМИ, а также в социальных сетях; подходя к таким вопросам, советуем придерживаться чувства защиты национальных интересов и моральных ценностей. Распространенная информация о том, что сын председателя навсегда покинул страну не соответствует действительности. Мы однозначно заявляем, что информацию о председателе УМК и его семье имеют право выносить на повестку дня при необходимости только сам председатель или его сын. Другие лица не имеют права на распространение информации или давать какие-либо комментарии относительно процессов происходящих внутри семьи . Мы просим соблюдения этических рамок как от представителей СМИ, так и от окружения".