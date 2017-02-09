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    УМК прокомментировало ситуацию вокруг мечети “Фатимеи Захра”

    “Вопрос решился в пользу мечети”

    Баку 9 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация вокруг мечети “Фатимеи Захра” в поселке Ени Гюнешли разрешилась в пользу мечети.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Управления мусульман Кавказа (УМК).

    "Нет никаких оснований для беспокойства по поводу данного вопроса", - отметили в УМК.

    Отметим, что распоряжением №1179 исполнительной власти города Баку от 21 августа 1996 года религиозной общине мечети “Фатимеи Захра” был выделен земельный участок площадью 1,3 га для строительства комплекса мечеть-медресе в поселке Ени Гюнешли. Однако недавно мечети отвели земельный участок площадью 0,25 га (25 соток). Адвокат Джавад Джавадов заявил, что остальные 105 соток будут отняты у мечети. 

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