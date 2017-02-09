УМК прокомментировало ситуацию вокруг мечети “Фатимеи Захра”

Баку 9 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация вокруг мечети “Фатимеи Захра” в поселке Ени Гюнешли разрешилась в пользу мечети.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Управления мусульман Кавказа (УМК).

"Нет никаких оснований для беспокойства по поводу данного вопроса", - отметили в УМК.

Отметим, что распоряжением №1179 исполнительной власти города Баку от 21 августа 1996 года религиозной общине мечети “Фатимеи Захра” был выделен земельный участок площадью 1,3 га для строительства комплекса мечеть-медресе в поселке Ени Гюнешли. Однако недавно мечети отвели земельный участок площадью 0,25 га (25 соток). Адвокат Джавад Джавадов заявил, что остальные 105 соток будут отняты у мечети.