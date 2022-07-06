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УМК: Праздник Гурбан приходится на 9 июля и может длиться 3 дня

УМК: Праздник Гурбан приходится на 9 июля и может длиться 3 дня Названа дата совершения праздничного намаза в связи с праздником Гурбан в Азербайджане.
Религия
6 июля 2022 г. 11:50
УМК: Праздник Гурбан приходится на 9 июля и может длиться 3 дня

Названа дата совершения праздничного намаза в связи с праздником Гурбан в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной советом казиев Управления мусульман Кавказа.

"Согласно подсчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в Азербайджане праздник Гурбан будет отмечаться 10 числа месяца зуль-хиджа, что приходится на 9 июля по григорианскому календарю, с появлением над горизонтом полумесяца.

В соответствии с шариатом, заклание жертвенного животного может длиться с 9 июля в течение трех дней: "9 июля в мечетях будет совершен коллективный праздничный намаз", - сообщили в УМК.

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Версия на азербайджанском языке QMİ: "Qurban bayramı iyulun 9-dadır və 3 gün davam edə bilər"

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