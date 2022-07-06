УМК: Праздник Гурбан приходится на 9 июля и может длиться 3 дня

Названа дата совершения праздничного намаза в связи с праздником Гурбан в Азербайджане.

Названа дата совершения праздничного намаза в связи с праздником Гурбан в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной советом казиев Управления мусульман Кавказа.

"Согласно подсчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в Азербайджане праздник Гурбан будет отмечаться 10 числа месяца зуль-хиджа, что приходится на 9 июля по григорианскому календарю, с появлением над горизонтом полумесяца.

В соответствии с шариатом, заклание жертвенного животного может длиться с 9 июля в течение трех дней: "9 июля в мечетях будет совершен коллективный праздничный намаз", - сообщили в УМК.