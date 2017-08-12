 Наверх
    Закрыть фоторежим

    УМК: Паломничество в другие священные города из Азербайджана будет организовано после Хаджа

    Наряду с УМК, другие компании также осуществляют организацию паломничества в священные города© Report.az

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Ведутся подготовительные работы по организации паломничества из Азербайджана в такие священные города, как Наджаф, Кербала, Мешхед.

    Об этом сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

    Отмечается, что в настоящее время управление занимается организацией паломничества Хадж: "После завершения будет организовано посещение других священных городов".

    По информации, помимо УМК, другие компании также осуществляют организацию паломничества в священные города. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi