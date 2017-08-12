УМК: Паломничество в другие священные города из Азербайджана будет организовано после Хаджа

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Ведутся подготовительные работы по организации паломничества из Азербайджана в такие священные города, как Наджаф, Кербала, Мешхед.

Об этом сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Отмечается, что в настоящее время управление занимается организацией паломничества Хадж: "После завершения будет организовано посещение других священных городов".

По информации, помимо УМК, другие компании также осуществляют организацию паломничества в священные города.