УМК организовало курсы для паломников, которые совершат Хадж

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа каждые выходные организует в мечети "Тезе Пир" курсы для паломников, которые совершат Хадж из Азербайджана.

Как сообщили Report в УМК, выделенные для проведения курсов руководители групп будут проводить собрания, на которых паломникам предоставят необходимую информацию по поводу Хаджа.

В УМК заявили о создании около 24 групп, в которые вошли паломники, которые совершат паломничество в этом году. Их будет сопровождать бригада медиков в составе пяти врачей, среди которых есть женщина.

В этом году 60% паломников - мужчины.

Самому пожилому паломнику, который совершит Хадж, - 86 лет. Это - женщина. А самый молодой - 18-летний подросток.

С желанием совершить паломничество также обратился подросток 2004 г.р. Однако позже он отказался от поездки.

Отметим, что в этом году первая группа паломников будет отправлена в Саудовскую Аравию 24 августа.