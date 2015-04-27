Председатель УМК: Очень жаль, что и в Азербайджане есть лица, примкнувшие к ИГИЛ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Очень жаль, что и в Азербайджане есть лица, примкнувшие к ИГИЛ. Однако, по сравнению с другими странами, их не так много".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Хаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, с семьями примкнувших к ИГИЛ лиц ведутся беседы, чтобы они, в свою очередь, повлияли на родных и помогли им свернуть с ошибочного пути: "Мы пытаемся объяснить им, что террор не имеет ничего общего с исламом. Очень жаль, что развитие Азербайджана вызывает у некоторых стран, в том числе и у мусульманских, чувство ревности. С другой стороны, Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана. Не исключено, что армяне замешаны и в этом процессе".

По словам А.Пашазаде, убивать и обезглавливать, прикрываясь исламом, недопустимо: "Это делается в целях бросить тень на исламскую религию в европейском обществе".