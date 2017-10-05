УМК рассказало о способе обеспечения безопасности паломников во время посещений иракских городов

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа рассказало о том, в какой форме будет гарантировать безопасность паломников во время организуемых управлением посещений городов Ирака.

Как сообщили УМК в ответ за запрос Report, безопасность паломников будет обеспечивать известная иракская компания, тем не менее, официальный Багдада также проинформирован о процессе: "Для обеспечения безопасности паломников УМК подписало договор с известной в данной сфере иракской компанией. Заключенный договор был подтвержден посольством Ирака в Азербайджане. То есть государство проинформировано о процессе".

Отметим, что первую группу паломников в иракские города Кербела, Самира, Наджаф и иранский Мешхед планируется отправить 6 октября. Стоимость посещения составляет 300 долларов.