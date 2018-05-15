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    УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, согласно фетве, в этом году Рамазан придется на 17 мая по григорианскому календарю.

    В фетве также сообщается, что по подсчетам Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, появление новой луны на горизонте Азербайджана, знаменующей начало священного месяца Рамазан, придется на  17 мая. С момента появления Луны начнется месяц Рамазан.

    Ночь с 16 на 17 мая – Ночь намерения (нийет ахшамы).

    Последний день месяца Рамазана приходится на 14 июня. 15-16 июня в Азербайджане будут отмечать праздник Рамазан.

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