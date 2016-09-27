УМК издало фетву в связи с началом месяца Мухаррам

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа (УМК) прошло мероприятие в связи с началом месяца Мухаррам.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали члены научно-религиозного совета и совета казиев УМК, полномочные представители организации, представители государственного комитета по делам религии, а также руководители религиозных общин и известные ученые.

Мероприятие началось с чтения Корана.

Выступивший на мероприятии председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал об особенностях месяца Мухаррам, являющегося священным месяцем в исламе, о событиях в Кербале и значении Дня Ашура, а также подчеркнул важность проведения месяца Мухаррам согласно религиозным правилам и законам государства. Он дал поручения и рекомендации ахундам и имамам в связи с этим месяцем.

Затем Совет казиев УМК издал фетву в связи с началом месяца Мухаррам. В фетве говорится, что по календарю Хиджры заканчивается 1437-й год. Совет казиев отметил, что начало нового 1438 года по Хиджре - 1 день Мухаррама приходится на 3 октября 2016 года, а День Ашура - на 12 октября.