УМК: Граждане Азербайджана смогут совершать хадж со следующего года

"Со следующего года граждане Азербайджана смогут совершать хадж".
Об этом Report сообщил ведущий специалист отдела по внешним связям Управления мусульман Кавказа (УМК) Бахтияр Наджафов.
Он отметил, что пока в Управление мусульман Кавказа не поступало письмо из посольства Саудовской Аравии в Азербайджане в связи с паломничеством: "Однако с января будущего года может начаться сбор документов".
Напомним, что паломничество из Азербайджана официально организует УМК. В связи с пандемией коронавируса в последние два года из Азербайджана паломничество не совершалось.