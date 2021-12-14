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УМК: Граждане Азербайджана смогут совершать хадж со следующего года

УМК: Граждане Азербайджана смогут совершать хадж со следующего года "Со следующего года граждане Азербайджана смогут совершать хадж".
Религия
14 декабря 2021 г. 16:18
УМК: Граждане Азербайджана смогут совершать хадж со следующего года
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"Со следующего года граждане Азербайджана смогут совершать хадж".

Об этом Report сообщил ведущий специалист отдела по внешним связям Управления мусульман Кавказа (УМК) Бахтияр Наджафов.

Он отметил, что пока в Управление мусульман Кавказа не поступало письмо из посольства Саудовской Аравии в Азербайджане в связи с паломничеством: "Однако с января будущего года может начаться сбор документов".

Напомним, что паломничество из Азербайджана официально организует УМК. В связи с пандемией коронавируса в последние два года из Азербайджана паломничество не совершалось.

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Версия на азербайджанском языке QMİ: “Gələn il Azərbaycandan Həcc ziyarətinin baş tutacağı gözlənilir”

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