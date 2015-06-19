​Управление мусульман Кавказа дало фетву: Во время Рамазана спортсмены могут не соблюдать пост

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Учитывая обращения участвующих на первых Европейских играх азербайджанских спортсменов, Совет газиев и Научно-религиозный совет Управления мусульман Кавказа (УМК) внес ясность в некоторые вопросы касательно исламской юриспруденции и шариата.

Как сообщили Report в УМК, в этом году Рамазан совпал с впервые проводимыми в истории I Европейскими играми: "Взор мира обращен к нашей Родине, благодаря победе наших спортсменов флаг Азербайджана неоднократно поднимался. Быть сильными в борьбе, поднимать флаг, защищая честь Родины, - показатели веры. Для этого, безусловно, нужны психологическое и физическое здоровье. Защищать честь Родины, поднимать флаг - важное и богоугодное дело. В дни Рамазана спортсмены могут не соблюдать пост, чтобы быть перед противником еще более сильными и отважными.

В эти значимые для всех дни правоверные Азербайджана верят, что победа наших спортсменов на I Европейских играх послужит примером уважения к памяти всех шехидов, отдавших жизнь за Родину, и останется в истории нашей страны как одна из самых ярких страниц. Мы верим, что все наши молитвы в эти священные дни Рамазана будут приняты".