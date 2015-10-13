​УМК: Читая проповеди, ахунды должны упоминать и государство

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Ахунды и муллы, читающие в мечетях проповеди и молитвы, постоянно упоминают шехидов Кербалы, имамов, их детей, однако не говорят ни слова о государстве".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. По его словам, во время проповедей нужно также упоминать проделываемые государством работы.

По словам председателя УМК, в Иране и Турции, после проповедей упоминают имена глав государств и читают молитвы о благополучии государства. "Государство проделывает огромную работу. Поэтому, в мечетях должны упоминать и государство, читая молитвы", - сказал А.Пашазаде.