Баку. 17 февраля. REPORT.AZ / Учредители одного из религиозных образований в Азербайджане приняли решение о роспуске организации. Как сообщает Report, учредители подписали решение о прекращении деятельности религиозного образования в мечети села Адналы Шемахинского района.

Отметим, что религиозное образование мечети села Адналы Шемахинского района было зарегистрировано в Государственном комитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) 1 марта 2007 года и выдано регистрационное удостоверение за №383. В то время председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами являлся Идаят Оруджев.