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    ​Учредители одного из религиозных образований в Азербайджане приняли решение о роспуске организации

    Религиозное образование было зарегистрировано в ГКРРС 1 марта 2007 года

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ / Учредители одного из религиозных образований в Азербайджане приняли решение о роспуске организации. Как сообщает Report, учредители подписали решение о прекращении деятельности религиозного образования в мечети села Адналы Шемахинского района. 

    Отметим, что религиозное образование мечети села Адналы Шемахинского района было зарегистрировано в Государственном комитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) 1 марта 2007 года и выдано регистрационное удостоверение за №383. В то время председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами являлся Идаят Оруджев. 

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