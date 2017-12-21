Участники прошедшей в Баку международной конференции обратились к главам государств, международным организациям и религиозным лидерам - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Участники прошедшей в Баку в Центре Гейдара Алиева международной конференции "2017 год - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог" направили обращение к главам государств, международным организациям и религиозным лидерам.

Как сообщает Report, обращение зачитал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Сабир Гасанли.

В обращении говорится:

"21 декабря 2017 года в столице Азербайджанской Республики городе Баку была проведена международная конференция "2017 год - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог" с участием государственных, религиозных и научных деятелей, руководителей и представителей международных организаций, на которой было направлено обращение к главам государств, международным организациям и религиозным лидерам.

Участники конференции дают высокую оценку совместным конференциям по межрелигиозному диалогу, проведенным в Азербайджане, Финляндии, Иране, Турции, России, Узбекистане и Испании в течение 2017 года в рамках "Года исламской солидарности", объявленного президентом Азербайджанской Республики его превосходительством г-ном Ильхамом Алиевым, который придает большое значение защите и развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, национальным, культурным и религиозным ценностям и традициям, а также тому вниманию и поддержке, которая оказана президентом Азербайджанской Республики указанным мероприятиям, приветствуют послания президентов Турецкой Республики, Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан, а также Святого престола, Вселенского патриарха, патриарха Московского и всея Руси, Католикоса-патриарха Всея Грузии, подчеркивают значение поддержки культурного многообразия, межкультурного и межрелигиозного диалога, а также связанного с этим сотрудничества на международном уровне, в атмосфере взаимоуважения и взаимопонимания, считая это гарантией мира и безопасности. Подтверждают важность продолжения Бакинского процесса, начатого в 2008 году с целью предотвращения глобальных угроз, а также соответствующих инициатив и активизации усилий в этом направлении, выражают свою глубокую озабоченность по поводу возрастания случаев дискриминации, ксенофобии, терроризма, сепаратизма, экстремизма, а также национальной, религиозной и этнической нетерпимости, массового потока беженцев и вынужденных переселенцев на грани гуманитарной катастрофы, разрушения памятников и храмов, а также случаев уничтожения террористическими и сепаратистскими группами религиозных храмов, культурных памятников и исторических ценностей, отмечают, что ислам и все небесные религии, отражающие в себе общечеловеческие ценности, вносят незаменимый вклад в мировую цивилизацию, культуру и наследие, способствуют миру, справедливости и гуманизму, подчеркивают, что исламская солидарность играет важнейшую роль в развитии межкультурного и межрелигиозного диалога, продвижении общечеловеческих ценностей в мире и их передаче будущим поколениям, отмечают значение приумножения усилий международного сообщества ради прекращения вооруженных конфликтов, препятствующих устойчивому развитию, спокойствию, стабильности и безопасности.

Участники конференции призывают государства, ООН и другие международные и региональные организации, а также религиозных лидеров к продолжению содействия межкультурному и межрелигиозному диалогу, взаимопониманию и расширению сотрудничества в этой области, призывают к расширению сотрудничества в направлении противодействия пропаганде вредоносных идеологий, способствующих насилию на национальной, религиозной и этнической почве, продолжения широкомасштабного диалога, усиления просветительства; призывают к принятию эффективных мер для предотвращения политически мотивированной и целенаправленно подстрекаемой ксенофобии и исламофобии, актов террора, злоупотреления именем ислама, а также преступлений против человечности, призывают международное сообщество к объединению усилий посредством центральной координационной роли ООН в эффективном противодействии угрозам и рискам для международной стабильности и безопасности, а также для предотвращения терроризма, агрессивного сепаратизма и экстремизма, рождающих конфликты и поток беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов, вновь подтверждают свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и общепризнанным международным нормам, и принципам, в частности, суверенному равенству государств, их территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, призывают внести свой склад в скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в этом контексте, подчеркивая неприемлемость политических процессов, происходящих вокруг священного для всех небесных религий города Иерусалим – Аль-Кудс Аль-Шариф и еще более усугубляющих и так сложную ситуацию, призывают приложить больше усилий по поиску мирного решения данного вопроса на основе взаимного уважения к каждой религии и культуре, в соответствии с международными нормами и принципами, а также резолюциями ООН, а также призывают международное сообщество проявлять бдительность в отношении статус-кво религиозных общин в Иерусалиме в соответствии с международным правом".