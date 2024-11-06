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Турецкий профессор: Призыв Баку сыграет огромную роль в обеспечении международного мира

Турецкий профессор: Призыв Баку сыграет огромную роль в обеспечении международного мира Инициатива Азербайджана по организации COP29 внесет вклад в разрешение конфликтов и снижение противостояния во всем мире.
Религия
6 ноября 2024 г. 10:53
Турецкий профессор: Призыв Баку сыграет огромную роль в обеспечении международного мира

Инициатива Азербайджана по организации COP29 внесет вклад в разрешение конфликтов и снижение противостояния во всем мире.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара, профессор Мехмет Аккан Сувер в ходе выступления на бакинском Глобальном саммите религиозных лидеров.

Он отметил, что помимо социальных проблем, вызванных войнами на Земле, климатические проблемы также предвещают дополнительную катастрофу.

"В этих условиях COP29, который пройдет в Баку, очень важен с точки зрения обсуждения этих проблем. Мы рассматриваем это мероприятие как возможность для светлого будущего человечества. Я верю, что эта инициатива Азербайджана также будет способствовать снижению хаоса и конфронтации во всем мире. Призыв Баку сыграет огромную роль в обеспечении международного мира. Встреча религиозных лидеров в Баку также является большим вкладом в эту инициативу", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish Professor: As greenery declines, so do moral and ethical values
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: Dünyada yaşıllıqlar azaldığı kimi, mənəvi-əxlaqi dəyərlər də azalır

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