Токаев и Пашазаде обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере межконфессионального диалога
Религия
- 17 сентября, 2025
- 16:04
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде в Астане обсудили вопросы продвижения межрелигиозного диалога.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Встреча Токаева и Пашазаде состоялась на полях VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан имеют схожие позиции в вопросах продвижения межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.
Он также выразил уверенность в том, что общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию будет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между двумя странами.
