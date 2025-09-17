Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Религия
    • 17 сентября, 2025
    • 16:04
    Токаев и Пашазаде обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере межконфессионального диалога

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде в Астане обсудили вопросы продвижения межрелигиозного диалога. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    Встреча Токаева и Пашазаде состоялась на полях VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан имеют схожие позиции в вопросах продвижения межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.

    Он также выразил уверенность в том, что общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию будет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между двумя странами.

    Tokayev: Qazaxıstan və Azərbaycan dinlərarası dialoqu təşviq etməkdə oxşar mövqeyə malikdir

