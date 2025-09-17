Токаев и Пашазаде обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере межконфессионального диалога

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде в Астане обсудили вопросы продвижения межрелигиозного диалога.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Встреча Токаева и Пашазаде состоялась на полях VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Президент Токаев подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан имеют схожие позиции в вопросах продвижения межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.

Он также выразил уверенность в том, что общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию будет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между двумя странами.