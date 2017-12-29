The Hill: Азербайджан известен своей толерантной средой

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан известен своей толерантной средой среди религий, своей религиозной гармонией среди мусульман.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Праздничная надежда: Беглый взгляд на христиан и мусульман в мире", опубликованной в американском издании The Hill.

"Вообразите мое удивление, когда я несколько дней назад приземлился в Баку - столице Азербайджана - в 4 часа утра. Ничто, думал я, не сможет взбодрить после полета в течении 17 изнурительных часов и 7.232 миль от Лос-Анджелеса. Тем не менее, после нескольких сот ярдов от дороги из аэропорта на главной автомагистрали в город мои глаза расширились и мой мозг проснулся: Здесь, в стране, где живут более 95% мусульман, которая в течение сотен лет опустошалась атеистическим советским властным правлением, была дюжина оленей из проводов и гирлянды. Спустя полмили, бензозаправка госкомпании SOCAR была освещена рождественским огнями и обставлена украшениями, в том числе и Санта-Клаусом", - пишет автор.

По его словам, такая мусульманская страна, окруженная другими мусульманскими странами - Ираном, Турцией и мусульманскими республиками России - и имеющая границы с христианскими Грузией и Арменией, так организует Рождество.

Он подчеркнул, что в ходе конференции, на которую он приехал как журналист, "2017 - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог" - он познакомился с исламским учеными из ряда стран.

В ходе конференции, после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, все спикеры присоединились к его словам о мире, толерантности и сосуществовании.

"Почему бы и нет? Азербайджан известен своей толерантной средой среди религий, своей религиозной гармонией среди мусульман - шиитов и суннитов", - подчеркнул автор.

По словам автора, в Баку он также посетил русскую православную и римско-католическую церкви, суннитскую и шиитскую мечети, а также синагогу.

"В Баку также есть армянский кафедральный собор с более чем 5 тыс. армянских книг, которые азербайджанское правительство сохраняет неприкосновенными. Другие религии также свободно исповедуются в Азербайджане, включая бахаи и зороастризм", - говорится в статье.