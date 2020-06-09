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TƏBİB: В основном люди заражаются COVID-19 в маркетах, на панихидах

TƏBİB: В основном люди заражаются COVID-19 в маркетах, на панихидах

"В Сиязанском районе выявлено 12 новых случаев заражения. Все инфицированные - женщины. Они заразились на панихидах". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в основном люди заражаются коронавирусом в общественном транспорте, объектах общепита, так как именно здесь не соблюдается социальная дистанция: "Также растет число случаев заражения в маркетах". 

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