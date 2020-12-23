США внесли Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии

Издано заявление Комиссии США по международной религиозной свободе в связи с религиозной ситуацией в мире

Опубликовано заявление Комиссии США по международной религиозной свободе в связи с религиозной ситуацией в мире.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с религиозными структурами, в то же время правительство США проинформировало общественность о странах, где нарушается свобода вероисповедания.

“В заявлении Комиссии напоминается, что в отчете за 2020 год, опубликованном Комиссией, в очередной раз была допущена несправедливость и рекомендовано наряду с рядом стран включить Азербайджан в список "особо наблюдаемых". Однако по рекомендации госсекретаря США, в этом году Азербайджан не включен в списки "вызывающие особое беспокойство" и "особо наблюдаемые", - сообщили в Госкомитете.