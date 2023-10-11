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Спикер Сената Казахстана: Сожжение священных книг сеет вражду между народами и религиями

Спикер Сената Казахстана: Сожжение священных книг сеет вражду между народами и религиями В то время как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимания, в мировой политике нарастают разногласия и конфликты, наблюдается рост геополитического соперничества крупных держав и эрозия международной системы безопасности.
Религия
11 октября 2023 г. 09:25
Спикер Сената Казахстана: Сожжение священных книг сеет вражду между народами и религиями

В то время как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимания, в мировой политике нарастают разногласия и конфликты, наблюдается рост геополитического соперничества крупных держав и эрозия международной системы безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Сената парламента Казахстана – руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев, выступая на XXI заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

"К глубокому сожалению, пока не дают результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения. В этих условиях призываем к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путем, не прибегая к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта",- заявил Маулен Ашимбаев.

По его словам, снижается эффективность международных усилий по преодолению глобальных стратегических вызовов.

"На фоне сегодняшних острых кризисов на второй план отходят вопросы устойчивого развития, изменения климата, биологические угрозы, ядерное разоружение и другие фундаментальные вызовы. Опасность этих экзистенциальных угроз растет. Для их преодоления требуются совместные усилия всего мирового сообщества. Серьезной угрозой остается распространение языка ненависти и вражды. Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями", - заявил спикер Сената.

XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит сегодня в Астане во Дворце мира и согласия. Для участия в заседании в столицу Казахстана прибыло более 30 делегаций из 24 стран. Азербайджан представлен председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшюкюром Пашазаде.

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Версия на английском языке Chairman of Kazakhstan’s Senate: Burning of holy books sows seeds of enmity between peoples and religions
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Senatının sədri: “Müqəddəs kitabların yandırılması xalqlar və dinlər arasında düşmənçilik toxumu səpir”

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