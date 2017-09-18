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    Новосозданные исламские колледжи в этом году не смогли провести прием студентов

    Причина - не формирование зданий и педагогического коллектива

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В этом учебном году в новосозданных в Азербайджане исламских колледжах невозможно проведение приема студентов.

    Как сообщает Report, здание новых колледжей, педагогический коллектив еще не полностью сформировались. Для проведения приема студентов должны быть созданы условия для учебы. В этом году прием студентов осуществляют 3 уже существовавших ранее исламских колледжа.

    В настоящее время ведутся ремонтные работы в мечети "Илахийят", предусматривается формирование при этой мечети Исламского колледжа Бибихейбат.

    Отметим, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в марте было основано 8 исламских колледжей. Это Исламский колледж Гейдар, Закатальский исламский колледж, Гянджинский исламский колледж, Лянкяранский исламский колледж, Губинский исламский колледж, Нардаранский исламский колледж, Исламский колледж Бибихейбат и Нахчыванский исламский колледж.

    До сегодняшнего дня у УМК было три действующих религиозных медресе. Они действуют в поселке Алиабад Закатальского района, в городах Шеки и Баку. Эти медресе получили статус колледжа.

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