Создан Азербайджанский институт теологии

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Азербайджанского института теологии.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для обеспечения сохранения и развития высокой религиозно-духовной среды, опирающейся на исторические традиции азербайджанского народа и являющейся логическим результатом государственной политики, подготовки высококвалифицированных кадров в области организации религиозной деятельности, Государственному комитету Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями поручено создать в своем подчинении Азербайджанский институт теологии.

Государственному комитету Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями также поручено в двухмесячный срок по согласованию с президентом Азербайджанской Республики утвердить устав Азербайджанского института теологии и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении; в двухмесячный срок принять меры для обеспечения Азербайджанского института теологии зданием и проинформировать президента Азербайджанской Республики; осуществить необходимые меры, связанные с финансированием деятельности и техническим обеспечением Азербайджанского института теологии; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.