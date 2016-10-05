Духовное управление мусульман Москвы отказало азербайджанцам в проведении мероприятий в Соборной мечети

Москва. 5 октября. REPORT.AZ/ Духовное управление мусульман Москвы официально ответило азербайджанцам Москвы по поводу инцидента в Соборной мечети. Об этом московскому корреспонденту Report заявил лидер общественной организации "Ахли-Бейт" Низами Балогланов.

По его словам, во вчерашнем противостоянии в Соборной мечети Москвы участвовало около 200 азербайджанцев. Он подчеркнул, что лидеры общин и правоохранительные органы не дали стычке превратиться в крупномасштабную драку.

Лидер организации сообщил, что Духовное управление мусульман Москвы направило официальное письмо обществу "Ахли-Бейт", в котором фактически отказывает азербайджанцам в проведении мероприятий, связанных с месяцем Мухаррам, аргументируя это тем, что могут возникнуть противостояния между различными общинами.

"Мы 20 лет проводили подобные мероприятия в Соборной мечети. А теперь, после реконструкции мечети нам отказывают в сборах. В понедельник мы собрались нормально в мечети и провели свою молитву, но уже на следующий день из-за чьих-то подстрекательств против нас ополчили других мусульман», - заявил Низами Балогланов.

Он также отметил, что теперь азербайджанцам Москвы практически негде собираться на священные для шиитов праздники и дни поминовения.

"Поэтому азербайджанцы с сегодняшнего дня вынуждены собираться в Исламском культурном центре, функционирующем при посольстве Ирана в России", - сказал Н. Балогланов.

По его словам, организация неоднократно обращалась в правительство Москвы и диаспорские организации азербайджанцев с просьбой выделить помещение для того, чтобы правоверные могли собираться там, совершать свои молитвы и обряды, однако этот вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки.

Напомним, что вчера вечером против азербайджанцев, собравшихся в Соборной мечети Москвы, была совершена провокация. Группа молодых людей ворвалась в зал и напала на азербайджанцев с требованием удалиться из мечети. Благодаря вмешательству правоохранительных органов в результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня в Духовном управлении мусульман Москвы состоится совещание с участием главного муфтия России Равиля Гайнутдина в связи с инцидентом.