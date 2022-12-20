Состоялась конференция, посвященная политике президента Ильхама Алиева и ценностям мультикультурализма

20 декабря состоялась конференция, посвященная политике президента Ильхама Алиева и ценностям мультикультурализма, организованная Государственным комитетом по работе с религиозными структурами (ГКРРС).

20 декабря состоялась конференция, посвященная политике президента Ильхама Алиева и ценностям мультикультурализма, организованная Государственным комитетом по работе с религиозными структурами (ГКРРС).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы, депутат Милли меджлиса Джейхун Мамедов, глава религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев, председатель Общественного совета при ГКРРС Севиндж Ализаде, представители Управления Мусульман Кавказа, а также Бакинской и Азербайджанской епархии русско-православной церкви, различных религиозных конфессий и общественности.

M.Гурбанлы отметил, что толерантность очень важна для современного мира: "Сегодня человечество столкнулось с серьезными угрозами. Чтобы их избежать нужен мир. В этом вопросе на религиозных лидерах лежит большая ответственность".

По мнению M.Гурбанлы, должна быть сформирована политика, соответствующая новым вызовам: "Это явно прослеживается в политике президента Ильхама Алиева. Светскость - один из путей, выбранных Азербайджаном в соответствии с Конституцией. Хотя государство и религия разделены, государство покровительствует религии. Это проявление светскости".

M.Гурбанлы отметил, что светскость и мультикультуральные ценности занимают важное место в политике главы государства.

Депутат Дж.Мамедов, в свою очередь, сказал, что в Азербайджане построены новые синагоги, церкви: "Сегодня в Азербайджане действуют православные церкви, еврейские синагоги. За последние годы в Азербайджане отремонтированы сотни мечетей".

По словам Дж.Мамедова, сегодня Азербайджан известен в мире как центр мультикультурализма.