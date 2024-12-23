Состоялась церемония закрытия Форума религиозных деятелей Азербайджана

В Баку состоялась церемония закрытия Форума религиозных деятелей, были подведены итоги работы и обсуждены ключевые темы, связанные с религиозной и общественной жизнью страны.

В Баку состоялась церемония закрытия Форума религиозных деятелей, были подведены итоги работы и обсуждены ключевые темы, связанные с религиозной и общественной жизнью страны.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов провел итоговую беседу с модераторами панельных дискуссий, проходивших в рамках форума.

Модератор панели "Религиозные угрозы в светском государстве: политико-идеологический взгляд", председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса Фазиль Мустафа подчеркнул важность сохранения баланса между религией и государством. Он отметил, что чрезмерное вмешательство третьих сил или неправильная пропаганда могут привести страну к пропасти, как это видно на примере некоторых государств, и выразил необходимость укрепления государственно-религиозных отношений в Азербайджане.

В завершение форума Рамин Мамедов выступил с заключительной речью, после чего участники направили совместное обращение президенту Ильхаму Алиеву.