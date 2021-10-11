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Состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана и России

Состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана и России Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 11-14 октября будет находиться с визитом в Российской Федерации.
Религия
11 октября 2021 г. 12:26
Состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана и России
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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 11-14 октября будет находиться с визитом в Российской Федерации.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, визит осуществляется по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В рамках поездки запланирована встреча шейх уль-ислама Пашазаде с патриархом Кириллом.

Управление мусульман Кавказа совместно с посольством Азербайджана в Российской Федерации в Москве с участием мусульман и представителей других религиозных конфессий организуют церемонию поминания памяти шехидов Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya dini liderlərinin görüşü olacaq

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