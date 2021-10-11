Состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана и России

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 11-14 октября будет находиться с визитом в Российской Федерации.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 11-14 октября будет находиться с визитом в Российской Федерации.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, визит осуществляется по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В рамках поездки запланирована встреча шейх уль-ислама Пашазаде с патриархом Кириллом.

Управление мусульман Кавказа совместно с посольством Азербайджана в Российской Федерации в Москве с участием мусульман и представителей других религиозных конфессий организуют церемонию поминания памяти шехидов Отечественной войны.