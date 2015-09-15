Московская Соборная мечеть возобновит деятельность в праздник Гурбан

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Москве на реконструкцию Соборной мечети потрачено 170 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

По информации, к реконструкции мечети приступили в марте 2005 года. Возобновить ее деятельность планируется 23 сентября, в канун праздника Гурбан.

По словам Р.Аббясова, во время ремонта и реконструкции мечети ее площадь была увеличена в 20 раз (до 19 тыс. кв. метров).

Напомним, что мечеть Джума была построена в 1904 году на средства татарского торговца Салеха Юсуп оглу Арза. Архитектор здания - Николай Алексеевич Жуков. Это - единственная не закрывшаяся при СССР мечеть. На ее строительство сделал пожертвование также и известный азербайджанский меценат Хаджи Зейналабдин Тагиев.

В 1980 году, в год проведения Олимпиады в Москве, правительство хотело снести мечеть и на ее месте построить спортивный комплекс. Однако, увидев протест мусульманских стран и религиозных деятелей Москвы, от этой идеи пришлось отказаться. Высота купола мечети составляет 46 метров.

Здесь одновременно могут совершать намаз около 10 тыс. мусульман. Раньше совершать намаз здесь одновременно могли лишь 500 человек.