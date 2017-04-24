В Азербайджане смягчается запрет, поставленный на проведение религиозной пропаганды иностранцами и лицами, не имеющими гражданства

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ За исключением религиозных лиц, приглашенных Религиозным центром, будет запрещено проведение религиозной пропаганды со стороны иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.

Как сообщает Report, данная поправка нашла свое отражение в изменениях, предложенных к закону "О свободе вероисповедания'', которые обсуждались сегодня на заседании Комитета общественных объединений и религиозных учреждений Милли Меджлиса.

В новой версии запрещается проведение религиозной пропаганды со стороны иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.

Согласно изменениям, предложенным к законопроекту, граждане Азербайджана, получившие религиозное образование за границей с согласия соответствующих исполнительных органов Управления мусульманами Кавказа, могут быть допущены к проведению обрядов и ритуалов, относящихся к Исламу.

Кроме того, отправка граждан в зарубежные страны в центры религиозного образования для получения образования, осуществление центрами религиозного образования обмена студентов и преподавателей, а также религиозных деятелей и специалистов, с согласия определенного органа исполнительной власти, также нашли свое отражение в ряду изменений, предложенных к законопроекту.

Отправка граждан заграницу для получения религиозного образования в образовательных центрах, а также спорный обмен религиозных деятелей с согласия определенных органов исполнительной власти осуществляется религиозными центрами или учреждениями.

После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.