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    В Азербайджане смягчается запрет, поставленный на проведение религиозной пропаганды иностранцами и лицами, не имеющими гражданства

    Предложены изменения к закону О свободе вероисповедания''© Report.az

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ За исключением религиозных лиц, приглашенных Религиозным центром, будет запрещено проведение религиозной пропаганды со стороны иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.

    Как сообщает Report, данная поправка нашла свое отражение в изменениях, предложенных к закону "О свободе вероисповедания'', которые обсуждались сегодня на заседании Комитета общественных объединений и религиозных учреждений Милли Меджлиса.

    В новой версии запрещается проведение религиозной пропаганды со стороны иностранцев и лиц, не имеющих гражданства.

    Согласно изменениям, предложенным к законопроекту, граждане Азербайджана, получившие религиозное образование за границей с согласия соответствующих исполнительных органов Управления мусульманами Кавказа, могут быть допущены к проведению обрядов и ритуалов, относящихся к Исламу.

    Кроме того, отправка граждан в зарубежные страны в центры религиозного образования для получения образования, осуществление центрами религиозного образования обмена студентов и преподавателей, а также религиозных деятелей и специалистов, с согласия определенного органа исполнительной власти, также нашли свое отражение в ряду изменений, предложенных к законопроекту.

    Отправка граждан заграницу для получения религиозного образования в образовательных центрах, а также спорный обмен религиозных деятелей с согласия определенных органов исполнительной власти осуществляется религиозными центрами или учреждениями.

    После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса. 

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