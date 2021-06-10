Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр

10 июня в праздник Вознесения Господня после продолжительной и тяжЕлой болезни на 69-м году жизни скончался великий религиозный деятель Азербайджанской Республики, первый архиерей возрождённой Бакинской и Азербайджанской епархии, сохранивший и укрепивший

Сегодня после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни скончался первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии, сохранивший и укрепивший Православие в Азербайджане – Высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский.

Как передает Report, об этом сообщает информационный отдел Бакинской и Азербайджанской епархии.

Архиепископ Александр (в миру Ищеин Александр Геннадьевич) родился 13 июня 1952 года в г. Ярославле в семье рабочих. Детство будущего архипастыря прошло в древних русских городах: Ростове Великом и Ярославле. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В 1988 году был возведен в сан архимандрита. В том же году в составе официальной делегации духовенства Ставропольской и Бакинской епархии во главе с Высокопреосвященным Антонием (Завгородним), архиепископом Ставропольским и Бакинским, архимандрит Александр (Ищеин) посетил г. Баку и принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси.

С 1992 года архимандрит Александр (Ищеин) нёс пастырское послушание на православных приходах Азербайджана. В разное время был настоятелем храмов св. блгв. вел. кн. Александра Невского г. Гянджи, храма Свв. Жен-Мироносиц г. Баку, храма святого Архангела Михаила г. Баку.

В 1995 году был назначен настоятелем кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Баку и благочинным православных приходов в Азербайджане.

28 декабря 1998 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято историческое решение о возрождении Бакинской епархии. Границы образованной епархии охватывали Азербайджанскую Республику, Республику Дагестан и Республику Чечня. Правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский". В Азербайджанской Республике это решение было горячо поддержано общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

14 января в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы архимандрит Александр был хиротонисан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во епископа Бакинского и Прикаспийского.

С возведением в сан епископа началась кропотливая работа по возрождению и развитию епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики и Республики Дагестан.

22 марта 2011 г. на заседании Священного Синода в связи с переименованием и изменением границ Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, а епископ Александр стал носить титул "Бакинский и Азербайджанский".

18 июля 2012 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Преосвященного Александра, епископа Бакинского и Азербайджанского в сан архиепископа.

Награждён правительственными и церковными наградами.