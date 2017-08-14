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    Скончался 31 паломник, совершающий Хадж

    Причина смерти не указывается

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Скончался 31 паломник, совершающий Хадж.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию распространило официальное информагентство Саудовской Аравии SPA.

    В информации не указывается причина смерти паломников из различных стран.

    В сообщении говорится, что около 614 000 паломников приехали на совершение паломничества, воспользовавшись воздушным транспортом, 8 000 - наземным транспортом, а 487 - морским транспортом.

    Согласно официальным данным Саудовской Аравии, в прошлом году священные земли посетило 1,9 млн человек. 

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