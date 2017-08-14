Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Скончался 31 паломник, совершающий Хадж.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию распространило официальное информагентство Саудовской Аравии SPA.

В информации не указывается причина смерти паломников из различных стран.

В сообщении говорится, что около 614 000 паломников приехали на совершение паломничества, воспользовавшись воздушным транспортом, 8 000 - наземным транспортом, а 487 - морским транспортом.

Согласно официальным данным Саудовской Аравии, в прошлом году священные земли посетило 1,9 млн человек.