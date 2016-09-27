Сиявуш Новрузов: Вместо того, чтобы уезжать в Сирию, пусть они борются за свободу Карабаха

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане отдельные лица уезжают в Сирию под видом борьбы во имя религии".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, эти люди уезжают в Сирию не для борьбы во имя религии, а в собственных целях: "Прикрываясь религией они совершают преступления. Если они сражаются за землю, пусть делают это здесь и борются за освобождение Карабаха. Успехи азербайджанской армии во время событий 2 апреля этого года являются этому наглядным примером. Если эти люди действительно хотят бороться, пусть борются за Карабах, а не в Сирии. За что они борются также неизвестно. Прикрываясь религией, они хотят добиться иной цели. Добиться этого им не удастся никогда".