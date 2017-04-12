Сиявуш Новрузов: Из-за нефти и других природных ресурсов страны подвергаются тяжким событиям

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня из-за нефти и других природных ресурсов страны подвергаются тяжким событиям. Предпринимающие такие шаги лица действуют вне прав человека, предпочитают материальные блага".

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку конференции на тему "Исламская солидарность: гармония религиозного и культурного разнообразия" заявил председатель комитета общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что в этих странах политика государства строится теперь на фоне этих событий: "В такой период небольшое государство Азербайджан предприняло большой шаг и объявило исламскую солидарность. Эту миссию взял на себя президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент отметил, что на Играх исламской солидарности спортсмены ряда исламских стран пожмут друг другу руки. Руководители исламских стран тоже должны отложить свои материальные интересы и пожать друг другу руки. Символом организуемых в Азербайджане Игр исламской солидарности выбрана вода. Это имеет большое значение. Эта вода сыграет важную роль в тушении пылающего в исламских странах огня".