Шейх-уль-Ислам Аллахшюкюр Пашазаде, председатель ГКРРО Мубариз Гурбанлы и депутаты приняли участие в акции по сдаче крови

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам Аллахшюкюр Пашазаде в связи с днем Ашуры сдал кровь в мечете Тезепир.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы, заместитель исполнительного секретаря партии Йени Азербайджан (YAP), депутат Сиявуш Новрузов, брат главы УМК, депутат Джаваншир Пашазаде также приняли участие в акции.

Отметим, что акция по сдаче крови в связи с днем Ашуры началась сегодня в утренние часы.

Напомним, что УМК в день Ашуры организовало в 14 мечетях и святых местах акцию по сдачи крови.