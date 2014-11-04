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    Шейх-уль-Ислам Аллахшюкюр Пашазаде, председатель ГКРРО Мубариз Гурбанлы и депутаты приняли участие в акции по сдаче крови

    Акция по сдаче крови в связи с днем Ашуры началась сегодня в утренние часы

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам Аллахшюкюр Пашазаде в связи с днем Ашуры сдал кровь в мечете Тезепир.

    Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы, заместитель исполнительного секретаря партии Йени Азербайджан (YAP), депутат Сиявуш Новрузов, брат главы УМК, депутат Джаваншир Пашазаде также приняли участие в акции.

    Отметим, что акция по сдаче крови в связи с днем Ашуры началась сегодня в утренние часы.

    Напомним, что УМК в день Ашуры организовало в 14 мечетях и святых местах акцию по сдачи крови.

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