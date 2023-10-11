Шейхульислам: Необходимо поднять голос протеста против случаев оскорблений религиозных символов и святынь

Возникшая в некоторых странах Европы тенденция неоднократных актов сожжения Корана - священной книги мусульман - представляет собой весьма серьезное преступление.

Возникшая в некоторых странах Европы тенденция неоднократных актов сожжения Корана - священной книги мусульман - представляет собой весьма серьезное преступление.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report , об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в казахстанской столице.

"Сегодня, когда мир переживает великие потрясения, идеи человеческой солидарности приобретают как никогда важное значение. И, как всегда, непреложным приоритетом является защита человеческой жизни – этой священной ценности, дарованной нам Всевышним. Попытки спровоцировать столкновения цивилизаций могут поставить мир на грани великих катастроф", - заявил шейхульислам.

По его словам, возникшая в некоторых странах Европы тенденция неоднократных актов сожжения Корана - священной книги мусульман - представляет собой весьма серьезное преступление.

"Тот факт, что Совет ООН по правам человека созвал срочное заседание по поводу подобных инцидентов и осудил сожжение и оскорбление Священного Корана, совершённое в некоторых европейских странах, является показателем фактического признания серьезности ситуации. Поэтому похвальным является инициированное в этом году специальное обсуждение этого вопроса на сессии ООН.

Долг каждого политического и религиозного лидера – предотвращать выступления и действия, призывающие к ненависти и разжигающие конфронтацию под предлогом свободы слова и демократии. Мы, религиозные лидеры, должны решительно осудить все формы и факты злоупотребления религией в политических целях, равно как проявления терроризма, призывов к ненависти, ксенофобии, в том числе экстремистских актов, совершаемых против верующих в церквях, мечетях, синагогах и других храмах. Мы должны поднять голос протеста против случаев оскорблений религиозных символов и святынь", - заявил Аллахшукюр Пашазаде.