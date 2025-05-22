Шейхульислам: Единственной целью религиозного центра армян была поддержка мечты о "Великой Армении"

Единственной целью религиозного центра армян, представляющих себя особой общиной – первыми христианами в мире с помощью фальшивых рассуждений об истории христианства, была поддержка мечты о "Великой Армении".

Единственной целью религиозного центра армян, представляющих себя особой общиной – первыми христианами в мире с помощью фальшивых рассуждений об истории христианства, была поддержка мечты о "Великой Армении".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на сегодняшнем расширенном заседании Совета старейшин управления.

Он отметил тот факт, что армянские религиозные круги, обосновавшись на исторической азербайджанской земле в Учмуэдзине (месте, которое они называют Эчмиадзин), занимаются созданием своих религиозных представительств на территориях, которые им не принадлежат.

"Они учредили "Арцахскую епархию" в нашем Карабахе, "Ново-Нахчыванскую епархию" в России. Мы сталкиваемся с менталитетом, который с помощью тысячи фальсификаций присваивает культурно-духовное наследие других народов, распространяет через свои религиозные центры в Учмуэдзине и Киликии обращения, полные лжи, клеветы и очернения, далекие от постулатов христианской религии о мире, братстве и мирном соседстве, постоянно пропагандирует раздор, вражду, призывает к реваншизму и конфронтации во имя своих больных фантазий. Государства и круги, заинтересованные в том, чтобы верить армянской лжи, оказывают им поддержку и помощь в этом деле", - сказал Пашазаде.