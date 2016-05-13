Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде: Самое большое наше горе - это Карабах

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Самое большое наше горе - это Карабах".

Как сообщает Report, об этом на встрече с председателем организации исламской культуры и связей Ирана Абузаром Ибрагими Туркманом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что священные места и мечети Азербайджана находятся под армянской оккупацией: "В апреле армяне вновь начали совершать провокации на линии фронта. Азербайджан дал достойный ответ врагу. Наряду с предотвращением провокации армян, ВС Азербайджана освободили из оккупации несколько стратегически важных возвышенностей. В ходе этих боев иранский народ выразил свою поддержку Азербайджану".

Председатель УМК заявил, что отношения государства и религии в Азербайджане находятся на высоком уровне: "Несмотря на это, у нас есть определенные трудности. Некоторые силы стараются внести раскол между течениями в Азербайджане".