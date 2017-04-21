Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отбыл в Грузию

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Тбилиси. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня делегация, возглавляемая председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, отбыла в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Тбилисском международном аэропорту имени Ш.Руставели А.Пашазаде встретили представители Католикоса-Патриарха.

В рамках визита председатель УМК шейх-уль-ислам А.Пашазаде встретится со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, а также с официальными представителями государства – президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.

За время визита также предусмотрена встреча шейх-уль-ислама А.Пашазаде с членами проживающей в Грузии азербайджанской общины.